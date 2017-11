Nelson Müller: Schock! Busen-Skandal mit Ruth Moschner

Was ist mit dem Sterne-Koch Nelson Müller los? Am kommenden Sonntag ist er in der "VOX"-Kochsendung "Grill den Profi" zu sehen. Während die Moderatorin Ruth Moschner über die nächste Koch-Competition informiert, ist Nelson mit einem ganz anderen Thema beschäftig. Die weibliche Brust erregt dabei seine volle Aufmerksamkeit.

Ruth ist sichtlich überrascht

Während Ruth probiert über die nächste Koch-Competition zu informieren, kritzelt Nelson eifrig auf seiner Schiefertafel herum. Viele Fragen sich: Was macht der 38-Jährige da? Als er sein Kunstwerk der Öffentlichkeit präsentiert, ist vor allem Moderatorin Ruth sichtlich überrascht.

Ruth Moschner glaubt nicht an die Ehe

Ruth kontert selbstbewusst

Auf Nelsons Schiefertafel ist eine weibliche Figur mit großen Brüsten zu sehen. Als Nelson sein Kunstwerk präsentiert, zeigt er auf Ruth Moschner. Die Moderatorin muss bei diesem Anblick herzhaft lachen und kontert selbstbewusst: "Ist das ein Auto oder ein Fahrrad mit meinem Gesicht?". Viele fragen sich: Möchte Nelson mit seinem Kunstwerk eine versteckte Botschaft senden? Wie die Geschichte ausgeht, ist am 26.11.2017 um 20:15 bei "Grill den Profi" bei "Vox" zu sehen. Wir können gespannt sein...