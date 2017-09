Neue Frisur: Massimo Sinato trägt jetzt Braids

Was für eine krasse Veränderung! Bisher kannte man Massimo Sinato mit lockigen oder streng nach hinten gegelten Haaren. Nun hat der 36-Jährige allerdings beschlossen, dass es Zeit für eine Veränderung ist.

Ein Beitrag geteilt von Massimo Sinato (@massimo__sinato) am 6. Sep 2017 um 5:41 Uhr

Auf seiner Instagram-Seite teilte der Tänzer einen Schnappschuss seiner neuen Frisur. Um ein bisschen Abwechslung in die Sache zu bringen, trägt er nun lässige Braids. „Mal was anderes“, schreibt er grinsend dazu.

Den Fans scheint der neue Look jedenfalls richtig gut zu gefallen. „Du kannst alles tragen“, schreibt ein begeisterter Follower in den Kommentaren. Was Rebecca Mir wohl zu der Veränderung ihres Liebsten sagt?