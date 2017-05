Neue Frisur: Pietro Lombardis Haare werden immer länger

Vor einiger Zeit legte Pietro Lombardi seine Kappe für ein Foto ab und überraschte seine Fans mit ungewohnt langen Haaren. Schon seit Jahren verlässt der Sänger ohne sein Markenzeichen so gut wie nie das Haus.

Inzwischen scheint der 24-Jährige sich mit Haaren und ohne Cappy allerdings ziemlich gut zu fühlen. Auf seiner Facebook-Seite teilte er heute seine brandneue Frisur mit den Fans und kann anscheinend selbst kaum glauben, wie gut sein Kopf mit Haaren aussieht.

Seinen Followern scheint der neue Look jedenfalls richtig gut zu gefallen und sie fordern ihn prompt dazu auf, die Kopfbedeckung in Zukunft auch mal im Schrank zu lassen. Ob Pietro es wohl schaffen wird, sein Markenzeichen endgültig an den Nagel zu hängen?