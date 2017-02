Neuer Look: Katrin Hamann hat kurze Haare

Neuer Look: Katrin Hamann hat kurze Haare

Katrin Hamann kennen die Fans eigentlich nur mit langen blonden Haaren. Doch damit ist jetzt Schluß, denn der BTN-Star trägt jetzt eine kurze Mähne.

„Hmmm… Was sagt ihr?“, fragte die Darstellerin auf ihrer Facebook-Seite. Dazu postete die Beauty einen Schnappschuss von ihrem neuen Look! Die Peggy-Darstellerin trägt nun einen schulterlangen Bob und hat keine Extensions mehr.

Die Farbe ist aber gleich geblieben. Die Fans sind von der neuen Frisur begeistert. „Viel besser, zumal deine Haare so dünn waren das man immer die Bondings sehen konnte“ oder „Passt viel besser zu dir“, heißt es in den Kommentaren. Und auch Katrin Hamann scheint mit dem neuen Look sehr zufrieden zu sein.