Neuer Look: Micaela Schäfer trägt blonden Kurzhaarschnitt

Manchmal muss eben ein neuer Look her und das so schnell wie möglich!

Auch Micaela Schäfer hatte richtig Lust auf eine Veränderung und ließ sich kurzerhand die Haare abschneiden. Doch damit nicht genug: Sie wollte auch eine Blondine sein! Das Ergebnis ihrer Verwandlung präsentierte sie ihren überraschten Followern via Facebook.

„Damit bin ich das erste kurzhaarige Venus Model“, betitelt sie stolz ihren Vorher-Nachher-Schnappschuss. So richtig begeistert scheinen die Fans von ihrer Typveränderung allerdings nicht zu sein. „Passt irgendwie nicht zu dir... Sieht zu edel aus“, lautet das vernichtende Urteil. Doch davon scheint die 33-Jährige sich nicht beirren zu lassen. Sie fühlt sich mit ihrem neuen Look scheinbar pudelwohl!