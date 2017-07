Neuer Sex-Trend: So wachst du mit einem Orgasmus auf!

Nie wieder verschlafen, weil du morgens einen Orgasmus bekommst? Genau das ist jetzt möglich, denn ein neuer Sex-Trend macht derzeit die Runde.

Ein Orgasmus hilft beim Einschlafen, aber auch wunderbar zum Aufwachsen: Statt dem nervigen Weckerklingeln hat sich das Unternehmen „Wake-Up-Vibe“ was ganz Besonderes ausgedacht.

Das Unternehmen hat einen Wecker auf den Markt gebracht, welcher gleichzeitig auch ein Vibrator ist! Am Abend wird er an die entsprechende Stelle gelegt und die Zeit eingestellt und dann am nächsten Morgen durch die Vibration aufwacht.

Der Wecker soll einen nicht nur „aufrütteln“, sondern verspricht auch, einen Orgasmus zu haben – demnach sei man morgens glücklicher und energiegeladener. Die Vibration kann man von sanft bis sinnlich einstellen. Der Sex-Wecker kostet 80 Euro. Er besitzt auch eine Reisesicherung und eine Snooze-Funktion – so wird verhindert, dass der Wecker unterwegs in der Tasche losgeht.