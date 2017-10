Neuer Weltuntergang? Asteroid steuert auf die Erde zu!

Es wurden schon viele Weltuntergänge in diesem Jahr vorhergesagt – wird es aber am Donnerstag wirklich ernst? Ein Asteroid, welcher so groß wie ein Haus ist, rast auf die Erde zu.

Wenn ein Asteroid auf der Erde einschlagen würde, hätte das dramatische Folgen. Bei einem Anschlag eines Himmelskörpers wurden in einer russischen Stadt im Jahr 2013 mehrere tausend Menschen verletzt und viele Gebäude zerstört.

Nun steuert ein neuer Asteroid auf den Planeten zu – er wird die Erde aber nicht treffen, sondern ihr nur sehr nah kommen – was übrigens rund 44.000 Kilometer bedeuten. Da jederzeit ein Anschlag möglich ist, wollen Wissenschaftler wichtiger Erkenntnisse über den an uns vorbeiziehenden Asteroiden gewinnen.

Zwar schrammt der Asteroid nur knapp an der Erde vorbei, eine Gefahr für Menschen besteht aber zu keiner Zeit. Ein neuer Weltuntergang droht also auch diesmal nicht…