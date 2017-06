Nicht auf Frauensuche: Pietro Lombardi lässt sich lieber finden

Auch wenn Sarah Lombardi gerade mit ihrem neuen Freund im Urlaub ist, lässt Pietro Lombardi sich davon nicht beirren. Gerade erst erklärte er gegenüber InTouch Online, dass er keine Eile hat und lieber auf die richtige Frau warten möchte.

Nun bekräftigte er diese Aussage auch noch einmal auf seinem Snapchat-Account. Darin teilte er ein Video aus dem Fitnessstudio und erklärte knapp, dass einer seiner Freunde eine Frau suche. Dann fügte er hinzu: „Ich suche keine, weil die muss mich suchen!“

Der Sänger will sich also lieber von der richtigen Frau finden lassen. Bis es soweit ist, genießt er allerdings sein Single-Leben in vollen Zügen und konzentriert sich mit aller Kraft auf seine Karriere.