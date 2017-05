Nick Carter und Familie trauern um Vater Bob Carter - Bei all dem Erfolg, den Nick Carter hatte, bei all dem Ruhm, an dem auch seine Familie teilhatte, hatte die Familie Carter doch erschreckend viele Täler zu durchqueren. Nun starb überraschend Nick Carters Vater Bob Carter im Alter von 65 Jahren.

Wie das US-Portal TMZ berichtet, sei Bob Carter wohl einem Herzinfarkt erlegen. Noch bevor er sich schlafen legte, klagte er über Schmerzen in der Brust und einem stechenden Schmerz in seinem Arm. Wie es aussieht, ist der Vater von Nick Carter nie wieder erwacht.

Weiter wird berichtet, dass der 65-Jährige an dem Tag viel am Haus gearbeitet hat. Die körperlichen Anstrenungen und die brennende Sonne in Florida könnten ihren Teil zum frühen Ableben von Bob Carter beigetragen haben.

Aaron und Nick Carter sprechen über ihre Trauer

Trotz der tiefen Trauer um das so früh verstorbene Familienmitglied sei die Familie im Fall von Bob Carter glücklich darüber, dass dieser mit niemandem Streit hatte, dass alle in der Familie ein gutes Verhältnis mit ihm hatte und er in Frieden Ruhen kann. Bei der schwierigen Geschichte der Familie von Backstreet Boy Nick Carter ist das keine Selbstverständlichkeit. Über die Jahre gab es viele Streitigkeiten und ungelöste Konflikte. Besonders der Drogentod von Nicks Schwester Leslie in 2011.

Nick Carter äußerte sich auf Twitter bereits kurz zum Tod seines Vaters: "Es bricht mir das Herz, euch mitzuteilen, dass unser Vater Robert gestern Nacht verstorben ist." Auch Aaron Carter wandte sich bereits an seine Fans: "Mein Herz ist gebrochen. Es tut so weh, dass wir dich, Papa, viel zu früh verloren haben. Du warst nie ein normaler Mensch für mich. Du warst immer mein ganz realer Superheld."