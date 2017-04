Nick Santonastasso: Der Instagram-Star mit Handicap

Dieser junge Mann ist wirklich beeindruckend und kann für jeden eine absolute Inspiration sein. Nick Santonastasso kam mit dem Hanhart-Syndrom auf die Welt, das hindert ihn jedoch nicht, alles das zu tun, was er liebt. Der 20-Jährige aus New Jersey ist nämlich total sportbegeistert und zeigt auf Instagram, Facebook und YouTube, mit welchen Tricks und Hilfsmitteln er praktisch jede Sportart auf die er Lust hat für sich möglich macht. Nick Santonastasso hat keine Beine, einen fehlgebildeten rechten Arm und einem linken Arm mit nur einem Finger. Trotzdem trainiert er mit Gewichten, fährt Skateboard und machte jahrelang Wrestling. Ihn kann nichts aufhalten, Nick Santonastasso lebt sein Leben, als gäbe es das Hanhart-Syndrom nicht. Seine Eltern sind nicht nur seine größten Fans, sondern auch immer wieder aufs Neue überrascht wie ihr Sohn jede Herausforderung annimmt. „Today“ gegenüber verrieten sie: „In jeder Familie gibt es einen Helden, und in unserer Familie ist Nick unser Held. Seit er zwei Jahre alt ist, schockt uns Nick mit dem, was er alles kann.“

Nick Santonastasso möchte andere Menschen inspirieren

Die Ärzte waren sich anfangs nicht sicher, ob Nick Santonastasso überleben wird. Das ist kaum zu glauben, wenn man den Instagram-Star heute sieht. Sein Wunsch ist es, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren: „Ich wurde so geboren. Und ich liebe es, so auszusehen. Es gibt keinen Grund, warum ihr euch nicht auch so lieben solltet, wie ihr seid.“ 200.000 Abonnenten folgen Nick Santonastasso bei Instagram, auf YouTube klicken Millionen von Usern seine Videos. Es scheint, als hätte er sein Ziel erreicht, eine Inspiration zu sein.