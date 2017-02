Nicki Minaj zeigt Babybauch!

Nanu, wo kommt der denn plötzlich her? Nicki Minaj kommt auf Instagram mit eine ziemlich dicken Überraschung um die Ecke. Die Musikerin hat sich nämlich voller Stolz mit einem kugelrunden Babybauch auf Instagram präsentiert. Doch ihren Followern ist nicht ganz klar, wo die Kugel plötzlich herkommt. Auch wenn sie viele Glückwünsche von ihren Fans erhält, machen doch auch einige ihrer Anhänger deutlich, dass sie sich etwas veralbert fühlen: „Das ist ein Scherz. Hast du Silikon in deinem Bauch?“ Kein Wunder, denn mal abgesehen davon, dass ihr Beziehungsstatus gar nicht so richtig geklärt ist, wirkt auch noch ihr Kommentar zu dem Foto nicht ganz ernsthaft: „Ihr seid alle so kindisch! Omgskibbidybopbopghjhddfnjj - Ich wollte eigentlich damit warten, euch die News mitzuteilen, aber...“

Nicki Minaj wünscht sich schon länger ein Baby

Dabei wünscht sich Nicki Minaj definitiv eigene Kinder. Ein vermeintlicher Insider verriet gerade erst „Hollywoodlife“ gegenüber: „Seit sie ein kleines Mädchen ist, träumt Nicki davon, irgendwann Mutter zu sein - das ist alles, was Nicki möchte. Sie möchte unbedingt ein Baby, aber ihr hektisches Leben und ihre Musik haben das bislang nicht zugelassen.“ Auch sie selbst betonte vor zwei Jahren: „Ich will ernsthaft ein süßes, kleines, dickes Baby...allerdings nicht sofort.“ Aber dass dieser Babybauch nun tatsächlich echt ist, wird wohl doch eher unwahrscheinlich sein. Vielleicht ist das Foto einfach eine Persiflage auf Beyoncé…