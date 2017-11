Nico Schwanz: Neue Frau an seiner Seite!

Auf den ersten Blick könnte man meinen, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt hätten sich versöhnt und feiern nun ihr ultimatives Liebes-Comeback. Aber nein, die beiden sind immer noch getrennt und jeder genießt für sich sein Single-Dasein in vollen Zügen. Die Frau an Nicos Seite hat aber wirklich verblüffende Ähnlichkeit mit seiner Ex! Wer ist das hübsche Saskia-Lookalike?

Wir sind bereit auf zur Modelnacht Düsseldorf #modelnight #ready #party #togehter #happy Ein Beitrag geteilt von Nico Schwanz (@nicoschwanz) am 4. Nov 2017 um 10:29 Uhr

Bei Nicos attraktiver Begleitung handelt es sich um die 'Miss Tuning 2017', Vanessa Schmidt. Die Blondine schritt Arm in Arm mit Nico über den roten Teppich der ‚Modelnacht’ in Düsseldorf. Beide strahlten bis über beide Ohren und schienen sehr happy.

Auf Nachfrage von ‚RTL’ dementierte Nicos Management die Liebesgerüchte aber direkt. Vanessa sei lediglich eine gute Freundin des 39-jährigen. Dass sie haargenau in Nicos Beuteschema schreit doch aber geradezu nach einer neuen Liebesgeschichte! Vielleicht wickelt Vanessa ihn ja doch noch um den Finger?