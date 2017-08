Nico Schwanz: Penis-Fail im Sommerhaus der Stars

Ob das wohl so geplant war? Nico Schwanz war in der "Das Sommerhaus der Stars"-Folge vom Mittwochabend ganz besonders präsent - und das nicht nur wegen seines Streits mit Ennesto Monté und Helena Fürst. Der Grund lädt ganz besonders zu Wortspielen ein, die wir uns an dieser Stelle aber einfach mal verkneifen...Die gesamte Folge stach dem Zuschauer vor allem eins ins Auge: Der Penis von Nico Schwanz.

Auch im Gespräch mit den Promi-Kollegen unübersehbar: Nicos Penis RTL/Screenshot

Egal, ob in der weißen Sport-Shorts oder in der knappen blauen Bade-Büx. Nico Schwanz hatte eine Beule in der Hose. Wegschauen unmöglich.

Zeigte Nico Schwanz seinen Penis absichtlich?

Bleibt die Frage, ob das Absicht war - oder ausversehen. Eigentlich schwer zu glauben, dass dieses unübersehbare Detail Nico Schwanz und seinen prominenten Mitbewohnern nicht aufgefallen ist...

Vielleicht waren die aber auch so sehr mit ihrem Zoff und ihren Lästereien beschäftigt, dass sie keinen Blick für andere Dinge hatten - selbst, wenn die so penetrant ins Auge stechen.

Auch in der blauen Badehose sticht er einfach ins Auge... RTL/Screenshot

Oder Nico Schwanz hat bereits bei der Aufzeichnung geahnt, dass seine Beziehung zu Saskia Atzerodt nicht mehr lange halten würde und wollte so schon einmal bei den TV-Zuschauerinnen für sich werben...