Nicole Kidman: Sie war mit Lenny Kravitz verlobt

Manche Geschichten machen auch noch Jahre nachdem sie passiert sind ordentlich Schlagzeilen. So aktuell die überraschende Offenbarung von Hollywood-Star Nicole Kidman, dass sie mit Lenny Kravitz verlobt war.

Sie berichtet ganz offen von ihrer Verlobung

Im Gespräch mit dem Online-Magazin von Net-A-Porter „The Edit“ erzählte sie in Bezug auf ihre neue Serie "Big Little Lies" und Zoë Kravitz, die ebenfalls in der Serie mitspielt: „Nun, ich kenne Zoë, weil ich mit ihrem Vater verlobt war. Es bleibt in der Familie! Ich liebe Lenny, er ist ein toller Typ.“

Warum Nicole Kidman ausgerechnet jetzt über ihre Beziehung zu Lenny Kravitz spricht bleibt wohl ihr Geheimnis. Immerhin liegt die ganze Angelegenheit weit zurück, zwischen 2003 und 2005 sollen die beiden zusammen gewesen sein. Seit 2006 ist Nicole Kidman mit Keith Urban verheiratet. Zusammen haben die beiden zwei Kinder.