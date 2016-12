Nicole Richie: Scheidung von Joel Madden?

Was für ein Auf und Ab. Die Ehe von Nicole Richie und Joel Madden schwankt wieder und wieder zwischen absoluter Harmonie und fiesen Trennungsgerüchten. War die Welt vor einiger Zeit noch entzückt darüber, wie zuckersüß Joel Madden seiner Liebsten seine Liebe bewies, soll Nicole Richie nun schon wieder die Scheidung wollen. Dies will zumindest „Radar Online“ von einem angeblichen Insider erfahren haben. Und der scheint sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein, dass die Entscheidung der Mutter von zwei Kindern sich von ihrem Gatten scheiden zu lassen, diesmal feststeht.

Joel Madden soll laut Nicole Richie zu unreif für die Ehe sein

Demnach soll Nicole Richie Joel Madden vorwerfen, er sei nicht reif genug für das Familienleben. Der Musiker soll ständig mit anderen Frauen flirten und feiern gehen. Der vermeintliche Freund der Familie will wissen: „Nicole hat alles probiert! Sie hat das Ende ihrer Kräfte erreicht. Sie haben jetzt zwei Kinder und sie glaubt, dass er für seine Familie erwachsen werden muss.“

Ein von Joel Madden (@joelmadden) gepostetes Foto am 21. Dez 2016 um 23:53 Uhr

Merkwürdig an den Gerüchten ist allerdings, dass der 37-Jährige noch gar nichts von den Plänen seiner Ehefrau zu wissen scheint. Kurz vor Weihnachten hat der „Good Charlotte“-Sänger noch ein trautes Familienbild auf Instagram gepostet, auf dem Benji Madden, Cameron Diaz, Lionel Richie, Nicole Richie und Joel Madden glücklich in die Kamera strahlen. Und auch zu ihrem letzten Hochzeitstag, der gerade mal zwei Wochen zurückliegt, hat der Musiker ein Hochzeitsfoto gepostet. Möglicherweise handelt es sich also wieder nur um Gerüchte, was eine Scheidung von Nicole Richie und Joel Madden anbetrifft.