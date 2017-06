Nikeata Thompson: Trennungs-Schock!

Schock für Nikeata Thompson: Die Choreografin und ihr langjähriger Freund haben sich getrennt. Das Paar hat das Liebes-Aus gegenüber der „Bild“-Zeitung bestätigt.

Zuletzt war Nikeata Thompson bei „Germany’s next Topmodel“ zu sehen und stand den angehenden Topmodels zur Seite. Nikeata Thompson arbeitet als Tänzerin und Coach, zudem gründete sie vor einigen Jahren eine Agentur für Tänzer.

Neben GNTM saß Nikeata Thompson in zwei Staffeln auch in der Jury von „Got To Dance“. Ihr Privatleben hat sie vorwiegend aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Es war aber bekannt, dass sie vergeben war – bis jetzt. Nun ist sie wieder Single. Weshalb sich das Paar getrennt hat, ist nicht bekannt. Nähere Einzelheiten dazu wollte die Choreografin nicht verraten.