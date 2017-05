Nina Bott: Ex-GZSZ-Star zieht sich zum dritten Mal für den Playboy aus - Mach es noch einmal Nina! Warum auch nicht? Mit 39 Jahren und nach zwei Kindern sieht Nina Bott noch immer genauso frisch und sexy aus, wie mit 24.

Die schönsten Playboy-Cover

Mit Star-Fotograf Paul Ripke produzierte der Star aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt", "Verbotene Liebe" und anderen Serien erneut eine Nackt-Fotostrecke für den Playboy. Bereits 2002 und 2012 ließ sie die Hüllen für das Herrenmagazin fallen. Dementsprechend hielt sich die Nervosität vor dem Shooting auch in Grenzen. „Ich würde nicht sagen, dass ich darin mittlerweile routiniert bin. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Nacht davor kaum schlafen konnte“, gibt sie zu.

Nina Bott: "Nich schon wieder eingeölt am Strand!"

Nur über eine Sache machte sie sich dann doch noch den einen oder anderen Gedanken: „Dadurch dass ich mit Paul (Ripke) gut befreundet bin, habe ich mich gefragt, ob es merkwürdig ist, das mit einem Kumpel zu machen. Aber es war supercool.“

Die Hamburgerin zeigt sich dieses Mal im stylischen 70er-Jahre Ambiente. „Ich wollte etwas ganz anderes machen als klassische Strandmotive. Und diese Location ist alles andere als klassisch. Eigentlich grottenhässlich. Aber eben trotzdem ein richtig cooles Hotel“, freut Nina Bott sich über die neuen Fotos und posiert zwischen den typischen Braun- und Orangetönen der Ära.

Angelina Heger zieht sich für den "Playboy" aus!

Schon beim letzten Fotoshooting 2012 sprach Nina Bott über ihre Brüste. Die, so gibt sie offen zu, sind operiert. Bereits nach der ersten Schwangerschaft waren die nicht mehr so, wie sie es sich gewünscht hätte und der Serienstar zog seine Konsequenzen.