Nina Brandhoff: Sexuelle Belästigung!

Neben vielen weiteren Stars meldete sich jetzt auch Schauspielerin Nina Brandhoff (43) zu Wort und gab zu, in der Vergangenheit Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein.

Der TV-Star, der aus Serien wie "Um Himmels Willen" oder "SOKO München" bekannt ist gab an, dass ein Kollege ihr während einer Drehpause das T-Shirt hochgezogen habe, um drunterzuschauen.

Ben Affleck: sexuelle Belästigung

"Einer anderen Schauspielerin steckte er einfach eine Zunge ins Ohr. Er belästigt fast jede Frau am Set. Alle bekommen es mit. Aber keiner sagt etwas, dazu ist er für die Serie zu wichtig", so Brandhoff laut "Bild"-Zeitung. Um wen es sich genau handelt, verriet sie jedoch nicht.

Nina Brandhoff wurde mehrmals sexuell belästigt

Dieser Vorfall war jedoch noch nicht alles. Vor einigen Jahren sei sie sogar mit anzüglichen Fotos erpresst worden, so Brandhoff laut "Spiegel Online". Ein Fotograf "nötigte mich dazu, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen, und erpresste mich mit den Fotos um Geld", so die Schauspielerin.

Erst vor kurzer Zeit soll sie zudem folgenden Satz von einem Regisseur gehört haben: "Ich würde jetzt gern deine Brüste aus deinem Ausschnitt holen und daran herumspielen."