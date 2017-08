Nino de Angelo: Er hat eine Neue

Endlich hat er es zugegeben: Nino de Angelo (53) hat eine neue Freundin. Die Glückliche: Musikerin Jenny van Bree.

"Sie tut mir einfach gut - zwischen uns läuft auch was", bestätigte der Schlagersänger jetzt in einem RTL-Interview. Dennoch betonte er: "Ich will es aber nicht an die große Glocke hängen."

Nino de Angelo: Er ist zum dritten Mal Vater geworden

So richtig überraschend kam diese Liebes-Info aber nicht: Immer wieder posteten die beiden gemeinsame Fotos in den sozialen Netzwerken.

Besonders skurril: Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Nino de Angelo zum dritten Mal Vater geworden ist. Die Mutter ist aber nicht seine Noch-Ehefrau Larissa oder seine neue Freundin Jenny - sondern angeblich eine Belgierin namens Roxanne...