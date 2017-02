Nino de Angelo: Erwartet seine Affäre ein Kind von ihm?

Die Beziehung zwischen Nino de Angelo und seiner mittlerweile Ex Larissa war ein einziges Hin und Her. Nun haben sie sich bereits zum vierten Mal getrennt - und das mit einem gewaltigen Knall. Denn als Nino seine Sachen abholen wollte, eskalierte der Streit zwischen den beiden und die Polizei musste anrücken. Nino de Angelo soll Larissa sogar geschlagen haben, berichtete die "Bild". Doch der Sänger kommentiert nur: „Wir haben festgestellt, dass es nicht mehr miteinander funktioniert.“ Jetzt packt aber seine Ex Larissa aus und die macht ihrem Ex schwere Vorwürfe. Er soll eine Affäre gehabt haben und die ist jetzt offenbar schwanger!

Larissa pöbelt öffentlich gegen Ex Nino de Angelo

Auf ihrer Facebook-Seite ließ Larissa ihren Gefühlen jetzt freien Lauf. Dort schreibt sie unter anderem: "Erzähl doch mal der Öffentlichkeit dass Du nochmal Papa wirst. Das Du mir das einen Tag vor Deinem Einzug bei mir gestanden hast. Das das angeblich alles nicht stimmt. Die Frau sieht das auch anders wie Du!" Harte Worte! Hatte Nino de Angelo also wirklich eine Affäre? Und erwartet die jetzt ein Baby von ihm?

Nino de Angelo bestreitet die Schwangerschaft

Laut "Bild" soll Nino de Angelo die Affäre zugegeben haben, von einer Schwangerschaft will er jedoch nichts wissen. Doch bei dem ganzen Drama dürfte diesmal ein Liebescomeback wohl ausgeschlossen sein...