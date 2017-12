Nino de Angelo: Liebes-Drama!

Es ist gerade einmal ein paar Monate her seitdem Nino de Angelo seine Beziehung mit Jenny van Bree öffentlich bekannt gab. "Sie tut mir einfach gut - zwischen uns läuft auch was", gab er im August noch zu.

Mit ihr war Nino de Angelo drei Monate lang zusammen Instagram/ ninothevoicedeangelo

Nach nur drei Monaten war allerdings schon wieder Schluss! Und schon jetzt wurde Ninos frisch gebackene Ex-Freundin knutschend mit einem anderen Mann gesichtet. Der ist kein Unbekannter...

Es sieht ganz danach aus als habe Jenny sich in das ‚Fantasy’-Bandmitglied Martin Hein verguckt. Mit dem wurde sie nämlich bei einem romantischen Dinner in einem Berliner Steakhaus erwischt. Anschließende Knutscherei inklusive! Dabei ist es doch gerade mal wenige Wochen her, dass sie und Nino sich getrennt haben. Da kommt unweigerlich der Verdacht auf, dass Martin Hein vielleicht etwas mit der plötzlichen Trennung zu tun hat.

Er ist anscheinend der Neue von Jenny van Bree Facebook/ Martin Hein

Zuzutrauen wäre es dem ‚Fantasy’-Sänger, dass er Nino die Freundin ausgespannt hat. Schließlich macht er selbst kein Geheimnis daraus, dass er ein echter Frauenheld ist. In seiner Biografie ‚Keine Lügen – Für unseren Traum riskierten wir (fast) alles’ berichtet er ganz offen von etlichen Fraueneroberungen. Und das, obwohl er bis vor kurzem noch verheiratet war! Bis zu vier Freundinnen habe er gleichzeitig gehabt. Klingt nicht nach einem Mann, der vor vergebenen Frauen zurückschreckt. Doch selbst, wenn die beiden erst jetzt ihre Gefühle füreinander entdeckt haben: Nino dürfte es einen Stich ins Herz versetzen, dass seine Ex so schnell über ihn hinweggekommen ist!