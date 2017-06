Nino de Angelo: Polizeieinsatz!

Polizeieinsatz! Festnahme! Schlagersänger Nino de Angelo wurde gestern laut Medienberichten auf Mallorca verhaftet. Der Vorwurf: Häusliche Gewalt!

Nino de Angelo musste in die Zelle!

Doch was ist passiert? Wie die "Bild" berichtet, soll es zwischen Nino de Angelo und seiner Immer-mal-wieder-Freundin Larissa zu einem handfesten Streit in einem Wellness-Hotel in Bendinat gekommen sein. Um 6 Uhr morgens musste die Polizei anrücken. Larissa hatte angeblich rote Stellen im Gesicht, die darauf hindeuteten, dass sie geschlagen wurde. Daraufhin wurde Nino de Angelo laut Angaben von "Bild" von der Polizei mitgenommen.

Nino de Angelo soll den Tag in einer Zelle verbracht haben, soll Abends aber wieder frei gelassen worden sein. Der Richter entschied, den Fall an ein Spezialgericht für häusliche Gewalt weiterzugeben.

Nino de Angelo und Larissa: On-Off-Liebe!

Es ist nicht das erste Mal, dass Nino de Angelo und Larissa für Schlagzeilen sorgen. Ihre Beziehung ist eine Achterbahnfahrt! Allein in diesem Jahr feierten sie ihr viertes Liebescomeback. Wie es jetzt für die beiden weitergeht, ist ungewiss....