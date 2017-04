Sie haben es schon wieder getan! Nino de Angelo und seine Frau Larissa haben die On/Off-Beziehung nahezu perfektioniert. Kaum ein Paar hat sich häufiger melodramatisch getrennt, mit Beteuerungen, dass es diesmal wirklich für immer aus und vorbei ist, um dann wenig später doch wieder zusammenzukommen. Natürlich ebenfalls mit heißen Schwüren, dass es nun wirklich für immer und ewig sei soll. Die letzte Trennung von Nino de Angelo und Larissa ist noch nicht lange her, „Hamburg Prominent“ hat nun ihr Liebescomeback via Facebook verkündet.

Nino de Angelo: Nach Polizei-Einsatz erneute Trennung von Larissa!

Nino de Angelo glaubt an die ewige Liebe

Nino de Angelo selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert und auch seine Gattin Larissa schweigt bisher. Angeblich sollte der Sänger zwischenzeitlich ein Kind mit einer anderen Frau erwarten, aber möglicherweise waren das nur Gerüchte. Es bleibt wohl abzuwarten, wie lange das erneut aufgewärmte Glück von Nino de Angelo wohl diesmal halten wird, vielleicht kommt dem musizierenden Italiener auch einfach immer wieder die eigene Leidenschaft in die Quere. Er erklärte erst kürzlich „NDR Plus“ gegenüber, wie er zum Thema „ewige Liebe“ steht: „Selbstverständlich glaube ich dran, sonst hätte ich ja nicht vier Mal geheiratet. Natürlich weiß ich, dass man täglich an einer Beziehung arbeiten muss. Aber der Titel "Liebe für immer" bezieht sich nicht nur auf Beziehungen zweier Menschen, sondern auf alles, was man tut: kochen, essen, arbeiten. Ich muss alles mit Leidenschaft machen, sonst kann ich es gleich lassen.“