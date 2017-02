Noah Becker wird wegen Gammel-Look für Obdachlosen gehalten

Eigentlich hat Noah Becker von sich selbst wohl immer geglaubt, ein ziemlich gutes Modegespür zu haben. Aus diesem Grund hat er vor einigen Jahren auch schon ein eigenes Modelabel gegründet, das er ‚Fancy Clothing’ nannte. Doch sein Outfit bei der diesjährigen ‚Lambertz’-Party war leider so gar nicht „fancy“. Im Gegenteil: Es führte sogar zu einer Verwechslung mit einem Obdachlosen!

Als der Sohn von Boris Becker den roten Teppich betreten wollte, wurde er von der Security erst einmal misstrauisch beäugt. Einer der Türsteher wandte sich laut ‚Bild’ sogar an einen Gast und raunte: „Ist das ein Obdachloser?“ Und vermutlich war er nicht der einzige, der das zuerst glaubte. Denn Noahs Bekleidung war für die Veranstaltung total unangemessen! Sein beschmutzter Mantel hing schlaff an ihm herunter, seine Karo-Hose war mit Farbflecken bekleckert und erinnerte eher an eine Schlafanzughose und auch die Sneakers waren völlig abgelatscht und verdreckt - ein echter Fashion-Fauxpas! Noch dazu standen seine Haare in alle Richtungen ab.

Was genau er sich bei diesem Auftritt gedacht hat, ist unklar. Aber eines ist ihm auf alle Fälle gelungen: Zwischen all den perfekt gekleideten Gästen stach Noah richtig heraus und hatte die Aufmerksamkeit auf seiner Seite. Auch wenn die Blicke, die ihn an diesem durchbohrten, wohl weniger bewundernd, sondern eher verwundert waren...