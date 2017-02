GZSZ: Vorschau - alle News zur neuen Folge

Seit wann gibt es GZSZ?

Kaum zu glauben aber tatsächlich wird die beliebte deutsche Seifenoper bereits seit 1992 ausgestrahlt. Die Dreharbeiten starteten damals am 16. März, die erste Folge wurde rund zwei Monate später, am 11. Mai, gesendet.

GZSZ-Drehorte: Wo entsteht die Serie?

Zu Beginn wurde die Serie in Berlin gedreht und zwar in den UFA-Studios in Berlin-Tempelhof. Doch schon 1995 zog das Team um. Seitdem wird die Serie nicht mehr in Berlin sondern in Potsdam, der Landeshauptstadt Brandenburgs, gedreht. Genauer gesagt: Im größten Filmstudio Europas, dem Studio Babelsberg.

Wann läuft GZSZ?

Ein Hoch auf Kontinuität. Seit ihrem Start wird die Seifenoper montags bis freitags von 19.40 Uhr bis 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Wann kommt die GZSZ-Wiederholung?

Sollte man einmal eine Folge verpasst haben kann man die am Folgetag um 8.30 Uhr auf RTL ansehen. Auf RTLnow lassen sich die aktuellen Folgen zudem jeweils eine Woche kostenlos abrufen.

Wie viele Wochen vorher wird GZSZ gedreht?

Sieben Wochen liegen zwischen der Ausstrahlung und dem tatsächlichen Dreh.

Wie viele Schauspieler gibt es bei GZSZ?

Wie Fans von GZSZ wissen herscht in der Serie ein reges Kommen und Gehen. Immer wieder müssen sich die Zuschauer von geliebten Rollen verabschieden. Momentan stehen übrigens diese 21 Hauptdarsteller vor der Kamera:

Wolfgang Bahro als Jo Gerner

Felix von Jascheroff als John Bachmann

Eric Stehfest als Chris Lehmann

Elena García Gerlach als Elena Castillo

Felix van Deventer als Jonas Seefeld

Mustafa Alin als Mesut Yildiz

Linda Marlen Runge als Anni Brehme

Ulrike Frank als Katrin Flemming-Gerner

Eva Mona Rodekirchen als Maren Seefeld

Clemens Löhr als Alexander Köster

Iris Mareike Steen als Lilly Seefeld

Thomas Drechsel als Max "Tuner" Krüger

Jörn Schlönvoigt als Philip Höfer

Valentina Pahde als Sunny Richter

Daniel Fehlow als Leon Morano

Anne Menden spielt Emily Badak

Janina Uhse spielt Jasmin Flemming

Lea Marlen Woitack spielt Sophie Lindh

Thaddäus Meilinger als Felix Lehmann

Luise von Finckh als Jule Vogt

Niklas Osterloh als Paul Wiedmann

Welche GZSZ-Stars waren im Playboy?

Diese sieben GZSZ-Stars haben bereits für das berühmte Magazin die Hüllen fallen lassen:

Sandra Keller - Sie spielte von 1992 bis 1996 Tina Zimmermann. 1996 war sie im Playboy.

Saskia Valencia - Sie spielte von 1993 bis 1996 Saskia Rother. 2001 war sie im Playboy.

Nina Bott - Sie spielte von 1997 bis 2005 Cora Hinze. 2002 und 2010 war sie im Playboy.

Sila Sahin - Sie spielte von 2009 bis 2014 Ayla Höfer. 2011 war sie im Playboy.

Ulrike Frank - Sie spielt seit 2002 Katrin Flemming. 2014 war sie im Playboy.

Isabell Horn - Sie spielte von 2009 bis 2014 und in 2015 Pia Koch. 2015 war sie im Playboy.

Iris Mareike Steen - Sie spielt seit 2010 Lilly Seefeld. 2015 war sie im Playboy.

Was haben GZSZ und das Dschungelcamp gemein?

Ob Haupt-, Nebenrolle oder Gastauftritt: So mancher GZSZ-Schauspieler war auch schon beim Dschungelcamp dabei. Hier erfahrt ihr, um wen es sich handelt.

Benjamn Boyce - Durch einen Auftritt bei GZSZ im Jahr 1994 gelang seiner damaligen Boygroup "Caught in the Act" der Durchbruch. In der neunten Staffel war der Sänger dann beim Dschungelcamp dabei und landete auf dem neunten Platz.

Mariella Ahrens - 1995 spielte sie bei GZSZ die Rolle der Elinor Schwarz. 2004 war sie in der ersten Staffel des Dschungelcamps zu sehen und belegte dort den sechsten Platz.

Carlo Thränhardt - Genau wie Mariella Ahrens war der ehemalige Leichtathlet 1995 bei GZSZ und 2004 beim Dschungelcamp zu sehen. In der Soap absolvierte er in einer Folge einen Gastauftritt und spielte sich selbst. Im Dschungel belegte er Platz 9.

Peer Kusmagk - Durch GZSZ wurde der Schauspieler so richtig bekannt - von 2001 bis 2003 spielte er dort die Hauptrolle des Ben Bachmann. 2009 zog es ihn dann in den australischen Dschungel, wo er den ersten Platz holte.

Jenny Elvers - 2003 stand sie bei GZSZ für eine Folge vor der Kamera und gab dabei sich selbst. Erst letztes Jahr nahm sie am Dschungelcamp teil und landete auf Platz 9.

Caroline Beil - 2006 übernahm sie in der Serie die Rolle der Juliane Welker. Sie ist der dritte GZSZ-Star der 2004 im Dschungelcamp dabei war. Dort erreichte sie den vierten Platz.

Lisa Bund - 2007 nahm sie bei DSDS teil, im gleichen Jahr war sie dann auch in einer Gastrolle bei GZSZ zu sehen. Ein Jahr später konnten die Zuschauer sie dann im Dschungelcamp bewundern. Aus gesundheitlichen Gründen verließ sie das Camp aber vorzeitig.

Jörn Schlönvoigt - Er ist bis heute als Hauptdarsteller bei GZSZ dabei. 2015 verpasste er im Dschungelcamp den ersten Platz.

Welche GZSZ-Stars waren schon bei Let's Dance?

Wer schon mal das Tanzbein geschwungen habt, erfahrt ihr hier:

Nina Bott - Von 1997 bis 2005 spielte sie die Rolle der Cora Hinze. Fünf Jahre nach ihrem Ausstieg tanzte sie sich dann bei Let's Dance auf den dritten Platz.

Susan Sideropoulos - 2001 stieg sie bei GZSZ ein, spielte sich bis zu ihrem tragischen Ausstieg als Verena Koch in die Herzen der Zuschauer. Und auch bei der zweiten Let's Dance Staffel konnte sie die Zuschauer von sich überzeugen und landete auf dem ersten Platz.

Jenny Elvers - Wie bereits beschrieben spielte sich die Schauspielerin 2003 bei GZSZ in einer Folge selbst. Auch sie war in Staffel 2 der Tanzshow dabei und belegte den zehnten Platz.

Jörn Schlönvoigt - Seit 2004 begeistert er als Philip Höfer die Zuschauer. 2011 nahm er an der vierten Let's Dance-Staffel teil und erreichte den fünften Platz.

Raúl Richter - Sieben Jahre, von 2007 bis 2014, trat er als Dominik Gundlach in der Soap auf. 2010 schaffte er es bei Let's Dance auf den vierten Platz

Sila Sahin - Auch sie verabschiedete sich 2014 von GZSZ, die Rolle der Ayla Höfer blieb aber weiterhin bestehen. Zwei Jahre vor ihrem Serien-Aus nahm sie bei Let's Dance teil und holte den zweiten Platz.

Thomas Drechsel - Seit 2009 gibt er den sympathischen Max "Tuner" Krüger. 2015 landete er bei Let's Dance auf dem fünften Platz.

Eric Stehfest - Auch er spielt in der Serie aktuell eine der Hauptrollen. Letztes Jahr war er schließlich auch bei Let's Dance dabei und erreichte den vierten Platz.