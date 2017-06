Norman Langen: Er möchte so schnell wie möglich Vater werden!

Im Privatleben könnte es für Schlagersänger Norman Langen momentan eigentlich nicht besser laufen. Ende letzten Jahres heiratete er seine Verena und zog mit ihr in ein neues Haus in Übach-Palenberg. Jetzt gehen die beiden die Nachwuchsplanung an!

Auf einmal geht alles ganz schnell bei dem einstigen DSDS-Kandidaten Norman Langen. Der 32-Jährige und seine Verena sind schon seit vier Jahren ein Paar, davon zwei verlobt. Geheiratet wurde aber erst im vergangenen November. Auf den nächsten großen Schritt will der Musiker nicht mehr so lange warten.



"Jetzt möchte ich ganz schnell Kindert“, gesteht er. Immerhin hat das Paar zwei Kinderzimmer im neuen Haus eingerichtet. Noch befindet sich in einem der Räume das Musikzimmer des Schlager-Stars. "Das muss dann irgendwann das Feld räumen, denn wir möchten definitiv zwei Kids“, erklärte Norman Langen gegenüber "SchlagerPlanet".

Norman Langen: Gesundheit der Kinder am Wichtigsten!

Welches Geschlecht die zukünftigen Babys haben sollen, ist dem hoffentlich Bald-Papa ziemlich egal. "Egal ob wir jetzt zwei Mädels oder zwei Jungs kriegen, Hauptsache gesund“, stellt der Sänger klar.

Und vielleicht ist im Hause Langen sogar noch ein drittes Kind möglich. Genug Platz haben die beiden auf jeden Fall: "Wir hätten noch ein Gästezimmer, um da auch noch ein Kinderzimmer rein zu machen. Das wären dann drei Kinder. Aber lass erst einmal das erste kommen“, so der Schlager-Star.

Norman Langen und seine Verena sind auf Nachwuchs also top vorbreitet. Seine Fans dürfen gespannt sein, wann der Sänger süße Baby-News verkünden kann. Lange dürfte es aber sicherlich nicht mehr dauern!