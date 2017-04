NSYNC-Sänger Chris Kirkpatrick wird Vater!

Tolle Neuigkeiten für Chris Kirkpatrick! Der ehemalige Sänger der Boyband NSYNC und seine Ehefrau Karly werden Eltern! Im Oktober dieses Jahres soll das Kind auf die Welt kommen.

Das Paar gab seinen zukünftigen Nachwuchs mit einem witzigen Photoshop-Bild via Facebook bekannt. Darauf sind die werdenden Eltern vor einem Plakat des Kinofilms "Boss Baby", auf dem "Baby Kirkpatrick…Kommt Oktober 2017" zu lesen ist.

Der Entertainer verriet gegenüber "People": "Karly und ich sind ganz aus dem Häuschen, dass wir ein neues Familienmitglied willkommen heißen. Wir freuen uns beide sehr darauf, Eltern zu werden und zu erfahren, wie viel Spaß es macht ein Kind zu haben.“

Erstes Kind für Chris und Karly Kirkpatrick

Karly und Chris Kirkpatrick sind seit November 2013 verheiratet. Für die beiden ist es ihr erstes Kind. Tipps kann sich der Papa-to-be von seinen ehemaligen Bandkollegen holen. Sowohl Justin Timberlake als auch Joey Fatone sind bereits Väter.

Von "Us Weekly" angesprochen auf das Verhältnis zu den anderen Mitgliedern von NSYNC, witzelte Chris Kirkpatrick: "Unser Kind wird es schwer haben, seinen Lieblingsonkel unter den Typen auszusuchen." An fehlender Unterstützung bei seinem ersten Kind wird es dem Sänger also nicht mangeln!