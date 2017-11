Obdachloser hilft verzweifelter Frau: Jetzt ist er reich

Als Kate McClure am späten Abend plötzlich das Benzin ausging, bekam sie es mit der Angst zu tun. Sie parkte ihr Auto am Straßenrand und wollte sich in der Dunkelheit auf den Weg zur Tankstelle machen.

Plötzlich kam der obdachlose Veteran Johnny Bobbitt auf sie zu und sagte ihr, dass sie wieder ins Auto steigen und die Türen verriegeln solle. Einige Minuten später kam er mit einem Kanister Benzin zurück, für die er seine letzten 20 Dollar ausgegeben hatte. Er wollte der jungen Frau unbedingt aus der Patsche helfen und verlangte im Gegenzug nichts von ihr.

"Ich konnte ihm das Geld nicht zurückgeben, weil ich kein Bargeld dabei hatte", erklärt Kate, die Johnny anschließend immer wieder besuchte, um ihm Essen und Kleidung zu bringen. Vor rund zwei Wochen startete sie sogar einen Spendenaufruf, damit ihr Retter in der Not nicht mehr auf der Straße leben muss. Ihr Ziel waren 10.000 Dollar, doch inzwischen haben Menschen aus der ganzen Welt fast 350.000 Dollar gespendet.

Das Geld will die 27-Jährige nun dazu nutzen, die alltäglichen Kosten des Obdachlosen zu decken, ihm eine Mietwohnung und ein Auto zu besorgen. „Er ist sehr daran interessiert, wieder einen Job zu finden. Ich glaube, dass sein Leben wieder normal werden kann, wenn er einen Ort hat, an dem er sich jeden Abend waschen und gemütlich schlafen kann“, erklärt sie.