Ohne Bewährung: Menowin Fröhlich muss ins Gefängnis!

Menowin Fröhlich ist schon oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Erst vor einigen Monaten sorgte der ehemalige DSDS-Kandidat für Schlagzeilen, als er ein Parfum gestohlen hat.

Nun wurde der Sänger auch noch unter Drogeneinfluss ohne Führerschein am Steuer erwischt – und das hat jetzt krasse Konsequenzen! Der Sänger wurde nämlich zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt, wie die „Bild“-Zeitung – und das ohne Bewährung! Menowin Fröhlich muss nun tatsächlich für ein Jahr ins Gefängnis.

Der Sänger soll Kokain genommen haben und setzte sich dann ans Steuer. Auf der Autobahn A 5 zwischen Darmstadt und Heidelberg wurde Menowin Fröhlich damals geschnappt.

Da er am 13. Februar nicht zur Verhandlung erschien, wurde er kurz danach festgenommen und zum Prozess am 20. Februar vorgeführt. „In der rund eineinhalbstündigen Verhandlung zeigte sich Herr Fröhlich wie zuvor auch oft reumütig, räumte ein, dass er ein Kokain-Problem hat“, sagt die Richterin in der „Bild“. Noch ist Menowin Fröhlich auf freien Fuß, denn das Urteil mit der einjährigen Haftstrafe ist noch nicht rechtskräftig.