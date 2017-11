Olaf Berger: Der Schlagersänger lebt in Angst!

Olaf Berger: Der Schlagersänger lebt in Angst!

Olaf Berger lebt in Angst! Der Schlagersänger wird von einem Stalker verfolgt und bedroht.

Er hat Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, bekommt merkwürdige Mails bei Facebook oder hat sogar Rosen im Bett – Olaf Berger wird von einem weiblichen Fran terrorisiert, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

„Noch liebe ich dich, gebe dir Zeit, aber nicht lange...“, schreibt der Fan an Olaf Berger. Der „Ich liebe dich noch immer“-Sänger hat mittlerweile sogar Angst um seine Familie. „Die Frau bedrängt mich so sehr, dass ich Angst um meine Familie habe“, sagt Olaf Berger in der „Bild“.

Die Situation hat sich in den vergangenen Tagen dramatisch zugespitzt: „Am Morgen hatte ich auf dem Anrufbeantworter meiner Büronummer über 70 Mitteilungen von ihr“, so der Sänger. „Bei meinen Auftritten bin ich immer sehr nah an meinem Publikum dran. Ich mag gar nicht dran denken, wenn die Dame plötzlich vor mir auftaucht“, zeigt sich der Sänger besorgt.

Mittlerweile hat er den Fan überall blockiert – dennoch gelingt es ihr immer wieder, sie zu terrorisieren. Olaf Berger will die Polizei einschalten, wenn das so weitergeht.