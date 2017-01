Hätte man Oliver Pocher und Boris Becker vor drei Jahren erzählt, dass sie einmal freudestrahlend zusammen am Strand von Dubai posieren würden, hätten sie einen vermutlich für verrückt erklärt. Damals gerieten die beiden Männer wegen Alessandra Meyer-Wölden aneinander, die erst mit Boris und dann mit Oliver zusammen war. Öffentlich schikanierten und provozierten sie sich gegenseitig und zeigten damit der ganzen Welt, wie unsympathisch sie sich finden.

Heute ist auch Oliver nicht mehr mit Alessandra zusammen, was die Wogen ein bisschen zu glätten scheint. Immerhin gab es nun lange keine öffentlichen Anfeindungen mehr, dafür herrschte aber Funkstille zwischen den zwei Rivalen. Umso überraschender ist jetzt das Foto, das Boris’ Frau Lilly Becker auf Instagram postet. Es zeigt sie mit Boris, dem gemeinsamen Sohn Amadeus und vielen Freunden einen Tag nach Silvester am Strand.

Happy new year & a happy and healthy 2017 #n Ein von Sharlely Becker (@sharlely) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 9:27 Uhr

Wer genauer hinsieht, erblickt außerdem niemand Geringeren als Oliver Pocher höchstpersönlich. Lachend hockt er sich neben Boris’ Sohn und scheint sich pudelwohl in der Clique seines einstigen Erzfeindes zu fühlen! Haben wir da irgendetwas verpasst? Als vielsagenden Hashtag schreibt Lilly zu dem Urlaubsschnappschuss „Neuanfang“. Es sieht also ganz danach aus als hätten Oli und Boris das Kriegsbeil endlich begraben. Allerdings ist unklar, ob sie wirklich zusammen in den Urlaub gefahren sind oder sich vielleicht eher zufällig in Dubai getroffen haben...