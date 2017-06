Olivia Wilde: Tochter Daisy wird zum süßesten Baby Hollywoods - Auch wenn Babyfotos fast immer süß sind und sie die Herzen der Betrachter zum schmelzen bringen, gibt es von Zeit zu Zeit eben doch mal einen kleinen Windelcowboy, der ganz besonders niedlichen Sorte. Einmal den Auslöser im richtigen Moment gedrückt, und schon wird der Nachwuchs zum Internet-Star.

Und so hat Hollywood-Beauty Olivia Wilde auch ihre kleine Tochter Daisy in einem Moment erwischt, der einen in einen akuten Zuckerschock versetzt. "Das halten Daisy und ich davon, dass 1984 auf dem Broadway heute Premiere feiert!" Bei dem breiten Grinsen, dass Daisy von ihrer Mama kopiert, kommen besonders schön Daisys vier Schneidezähne zum Vorschein. Dass die kleinen Nager-Beißer die einzigen Bestandteile ihrer Zahnfront sind, macht überhaupt nichts und verleiht dem kleinen gut gelaunten Menschlein den ganz persönlichen Charme.

George Orwell's "1984" wird seit dem 22 Juni am Broadway als Musical aufgeführt. In einer der Hauptrollen natürlich Olivia Wilde.