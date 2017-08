Olympia-Sieger Christoph Harting: Suff-Unfall

Mächtig Ärger für Olympia-Sieger Christoph Harting: Der 27-Jährige soll laut der "Bild"-Zeitung einen Unfall verursacht haben - und das im Suff. Anschließend soll er die Polizeibeamten heftig angegangen haben und wurde deshalb auf die Wache gebracht. Die Polizisten konnten den 27-Jährigen wohl nur schwer bändigen.

Dabei sollte gerade Harting wissen, dass das so nicht geht. Denn: Im Hauptberuf ist er Bundespolizist.

Offenbar hat Christoph Harting den Unfall verursacht

Passiert ist das Ganze am 23. Juli gegen 18.45 Uhr in Berlin. Nachdem ein anderer Vater den Wagen des Diskus-Werfers überholt hatte, soll Harting beschleunigt und so den Unfall verursacht haben. Auch seine Frau soll dabei gewesen sein.

Laut "Bild" hatte Harting bisher noch keine Zeit, sich zu dem Vorfall zu äußern - er befinde sich gerade im Training, so seine Managerin.