Olympia-Sieger Stephen Wooldridge stirbt im Alter von 39 Jahren!

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt! Olympia-Sieger Stephen Wooldridge ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben! Doch was ist passiert?

Stephen Wooldridge: Die Todesursache ist nicht bekannt

Das Olympische Komitee Australiens (AOC) gab am heutigen Dienstag die Neuigkeit bekannt. Die Todesursache von Stephen Wooldridge und auch der Zeitpunkt sind bisher nicht bekannt. „Stephen war ein außergewöhnlicher Radfahrer und Olympiasieger, an den man sich immer erinnern wird“, heißt es bloß von AOC-Präsident John Coates.

Stephen Wooldridge war Bahnrad-Olympia-Sieger

Stephen Wooldridge war ein gefeierter Sport-Star! 2004 gewann er bei den Spielen in Athen Gold in der Mannschaftsverfolgung. Der Sportler konnte außerdem vier WM-Titel einheimsen: 2002, 2003, 2004 und 2006. Wieso er so früh aus dem Leben gerissen wurde, bleibt zunächst ein Rätsel!