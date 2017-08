Olympia-Star David Torrence (31) wurde tot aufgefunden!

Traurige Neuigkeiten aus der Sportwelt! Der junge Athlet David Torrence wurde tot in einem Swimmingpool aufgefunden. Er wurde nur 31 Jahre alt!

David Torrence: Todesursache unbekannt

Die Leiche von David Torrence wurde in einem Swimmingpool in Scottsdale in den USA. Wie der Mittelstrecken-Läufer gestorben ist, ist allerdings nicht bekannt entdeckt. Wie die Lokalpresse berichtet, wird nun wegen der Todesursache ermittelt. Laut Angaben der Polizei, soll es aber "keine Hinweise auf ein Verbrechen" geben.

David Torrence: 2016 lief er für Peru

David Torrence wurde in Japan geboren, wuchs allerdings in Amerika auf und bestritt auch die meisten Wettkämpfe für das Land. Vor den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wechselte der Sportler allerdings seine Nationalität und trat für das Heimatland seiner Mutter Peru an. Im Finale über 5000 Meter belegte er damals den 15. Platz.