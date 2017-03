Opernsänger Kurt Moll ist tot

Er gehörte zu den größten deutschen Sängern. Opernsänger Kurt Moll ist im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Diesen Verlust kommunizierte die Bayrische Staatsoper.

Als Bassstimme auf Weltniveau wurde er vor allem durch die Basspartien von Mozart, Strauss und Wagner berühmt. Als Nachtwächter in Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg hatte er 2006 seinen letzten großen Auftritt bei den Münchener Opernfestspielen.

"Wie kein anderer vermochte es Kurt Moll, die großen Bass-Partien von Wagner, Mozart und Strauss zum Leben zu erwecken. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Bayerische Staatsoper und alle unsere Mitarbeiter, für sein Publikum in München, Deutschland und der ganzen Welt", sagt Nikolaus Bachler, Intendant der Bayrischen Staatsoper.

In den 70er Jahren wurde Kurt Moll zum Weltstar

Nach mehreren Jahren in deutschen Opernhäusern hatte Kurt Moll 1970 bei den Salzburger Festspielen seinen internationalen Durchbruch als Sarastro in Mozarts "Die Zauberflöte". Von dort aus weitete sich sein Wirkungsbereich auf Europa aus, ab Mitte der 70er Jahre sang Kurt Moll dann auch in den USA.

Der Opernsänger hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder. Zu der Todesursache sind bislang keine weiteren Details bekannt.