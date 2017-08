Orgasmus ohne Sex: Dieser Pilz bringt Frauen zum Höhepunkt!

Sich von seinem Partner verwöhnen lassen, selber Hand anlegen oder zum Sextoy greifen - es gibt so einige Wege zum Orgasmus. Doch auf einen wären wir wohl nie gekommen: Frauen können zum Höhepunkt kommen, wenn sie an einem Pilz schnuppern!

Die Stinkmorchel bringt Frauen zum Orgasmus

Das ist kein Scherz. Die zwei Forscher John C. Holliday und Noah Soule haben eine Untersuchung gemacht, die das nun zeigt. Der Pilz "Phallus Indusiatus" oder auch Stinkmorchel genannt wächst auf Hawaii und macht Frauen in Sekunden so richtig an! Diese Erkenntnis hielten die Forscher in dem "International Journal of Medicinal Mushrooms" fest.

Die Hälfte der freiwilligen Tester erlebten demnach "orgasmische Zustände". Die andere Hälfte wurde zumindest stark erregt! Schuld soll die hormonelle Verbindung sein, die der ähnelt, die Frauen beim Orgasmus haben.

Bei Männern zeigt die Stinkmorchel keine Wirkung

Doch was bei Frauen wirkt, zeigt bei Männern keine Wirkung. Im Gegenteil! Dem männlichen Geschlecht stinkt es viel mehr gewaltig.