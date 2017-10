Orkan-Schock: Der erste Schnee-Sturm in Deutschland droht!

Tja, das sieht wohl nicht so prickelnd aus. Der Feiertag fällt in Deutschland komplett ins Wasser: Zum Tag der Deutschen Einheit wird es fast überall extrem stürmisch und vor allem nass.

Ein Regengebiet überquert die kommenden Tage fast ganz Deutschland – es bleibt nirgendwo trocken. Die Höchstwerte erreichen nur noch 13 Grad, in der Eifel und am Oberrhein wird es mit 19 Grad etwas wärmer.

Der Wind ist sehr stark und weht aus Südwest- bis West – es sind vereinzelt Sturmböen möglich! Der Regen kann teilweise länger anhalten – es drohen also erneut Überschwemmungen auf Straßen und in Kellern.

Ab der Mitte der Woche wird es wieder etwas angenehmer. Der Trend in den nächsten zwei Wochen zeigt aber, dass es deutlich kälter wird – und in höheren Lagen können dann sogar Schneeflocken fallen. Droht also nun der erste Schnee-Sturm? Es soll wechselhaft und stürmisch bleiben – ganz auszuschließen wäre es jedenfalls nicht.