Orkan "Xavier" immer gefährlicher: Bahnverkehr eingestellt!

Orkan-Tief "Xavier" hat Deutschland fest im Griff. Das Unwetter wird immer dramatischer! "Xavier" hat das erste Todesopfer in Hamburg gefordert - aber nicht nur das: Die Bahn jetzt auch den kompletten Zugverkehr in Norddeutschland eingestellt.

In Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen fährt kein einziger Zug mehr. Auch die S-Bahnen in Hamburg stehen still. Grund dafür sind umgestürzte Bäume, welche auf die Oberleitungen gekracht sind.

Orkan Xavier: Erstes Todesopfer in Hamburg

Auf offener Strecke haben die Züge noch versucht, den nächsten Bahnhof zu erreichen. Wie lange keine Züge mehr fahren, ist noch völlig unklar - da "Xavier" aber den ganzen Tag über Deutschland ziehen soll, muss in den kommenden Stunden mit weiteren Zugausfällen gerechnet werden.

Die wichtigen Strecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg wurden ebenfalls komplett eingestellt.