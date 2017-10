Orkan "Xavier": Politik-Expertin Sylke Tempel von Baum erschlagen!

Orkan „Xavier“ forderte 7 Todesopfer. Wie sich jetzt herausstellte, kam dabei auch eine Politik-Expertin aus Berlin ums Leben!

Durch den Sturm wurden Bäume entwurzelt und Äste fielen auf die Gleise – in Berlin wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Am Donnerstagnachmittag kam es in Tegel zu einem dramatischen Unglück: Eine Frau wurde in ihrem Auto von einem Baum erschlagen. Dabei handelt es sich um Dr. Sylke Tempel, welche gerade von einem Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kam, wie die „Bild“-Zeitung schreibt.

dpa

Das Unglück soll gegen 17:30 Uhr geschehen sein. In dem Auto saßen neben der Politik-Expertin noch zwei weitere Frauen. „An der Kreuzung Heiligenseestraße blockierte ein umgefallener Baum die Straße“, so ein Feuerwehrsprecher.

Die Frauen stiegen aus, um die Fahrbahn von Ästen freizuräumen, damit sie weiterfahren können. Dann ist es passiert: Ein Baum ist plötzlich umgestürzt und krachte auf das Fahrzeug – darunter auch die Frauen. Sylke Tempel soll laut der „Bild“ sofort tot gewesen sein, die anderen beiden Damen erlitten Verletzungen.