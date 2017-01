Oshini Katakoluge: So tickt die DSDS-Kandidatin privat!

Endlich ist es soweit! Die 14. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" startet bei RTL (Mittwoch/ Samstag, 20.15 Uhr). Zahlreiche Kandidaten versuchen wieder ihr Glück und singen vor der Jury um Dieter Bohlen, Shirin David, Michelle und H.P. Baxxter um ihr Leben. Manche mit mehr, andere mit weniger Talent. Eine, die es auch wissen will, ist die hübsche Schülerin Oshini Katakoluge. Und die ist nicht nur musikalisch ein echtes Ass!

Oshini Katakoluge ist Schülersprecherin

Oshini Katakoluge ist süße 17 Jahre alt. Ihr exotisches Aussehen verdankt sie ihren philippinischen und srilankischen Wurzeln. Die dunkelhaarige Beauty geht noch zur Schule. Dort ist sie extrem fleißig! Denn wie man im Internet nachlesen kann, agiert Oshini Katakoluge sogar als Schülersprecherin! Und auch in der Schule zeigt sie gerne ihr großes Gesangstalent. Bei der Entlassung der 9. Klässer im letzten Jahr, durfte sie dank ihrem Talent den Song "All of me" von John Legend trällern und begeisterte damit Eltern, Schüler und Lehrer!

Was übrigens bei dem Anblick von Oshini Katakoluge auffällt? Die süße Schülerin ist ganz schön winzig! Sie ist nämlich nur 1,48 m klein. Doch ihre Stimme ist dafür umso größer! Davon ist vor allem ihre Mutter überzeugt! "Meine Mama hat mich dazu angespornt, bei DSDS mitzumachen", verrät Oshini Katakoluge. Die Sängerin ist ein echter Familienmensch. Ihre Mutter ist einer der wichtigsten Menschen in ihrem Lieben. "Wir sind wie beste Freundinnen", schwärmt die 17-Jährige.

Oshini Katakoluge: "Ich bin schon seit meiner Kindheit ein Fan von Dieter Bohlen!"

Beim ersten Casting will die Schülerin mit dem Superhit "Read All About It" von Emeli Sandé überzeugen. Ihr Jury-Joker ist dabei Dieter Bohlen. "Ich bin schon seit meiner Kindheit ein Fan von Dieter Bohlen", erklärt sie. Und auch der Poptitan scheint im ersten Moment zunächst begeisret: "Meine Güte, für solche weißen Zähne würden manchen Menschen töten!" Kein schlechter Start....

