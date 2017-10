Ottfried Fischer: Schockierende Neuigkeiten!

Große Sorge um Ottfried Fischer! Der Schauspieler hat alle kommenden Auftritte abgesagt. Offenbar hat sich sein Gesundheitszustand extrem verschlechtert – aber wie krank ist er wirklich?

Ottfried Fischer leidet seit Jahren an der Nervenkrankheit Parkinson. Vor einigen Monaten hat er sich durch einen Keim eine Blutvergiftung zugezogen.

Ottfried Fischer: Macht er im Fernsehen jetzt Schluss?

Sein Gesundheitszustand hat sich offenbar sehr verschlechtert: Der „Bulle von Tölz“-Star hat alle kommenden Auftritte abgesagt. „Ich hab ja Reha. Ich geh´ am 20. Oktober raus aus der Reha und mach das dann ambulant weiter“, erklärt Ottfried Fischer gegenüber der „Passauer Neuen Presse“.

Nach der Blutvergiftung befand sich Ottfried Fischer mehrere Monate im Krankenhaus. Derzeit versucht er sich von seiner Erkrankung zu erholen. Nach seiner Reha will er von München nach Passau ziehen. Ottfried Fischer will laut der „Bild“-Zeitung in das Haus seiner Großeltern ziehen, was jedoch erst behindertengerecht umgebaut werden muss.