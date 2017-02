Ottfried Fischer: Macht er im Fernsehen jetzt Schluss?

In seiner Rolle als „Der Bulle von Tölz“ war Ottfried Fischer bei den Zuschauern sehr beliebt und erreichte damals Millionen Zuschauer.

Die Zeiten sind schon längst vorbei. Zwar war der Schauspieler in „Ottis Schlachthof“ zu sehen, aber auch das ist mittlerweile Geschichte. Verabschiedet sich der Schauspieler nun komplett aus dem Fernsehgeschäft? Der 63-Jährige bekommt keine TV-Angebote mehr. „Na, die wollen mich ned“, sagte Ottfried Fischer gegenüber der „tz“.

Den „Schlachthof“ hätte er gerne weitergemacht: „Trotz Erkrankung. Den Zuschauern hat es doch gefallen, oder?“, so Ottfried Fischer. Mittlerweile schreibt Ottfried Fischer viele Gedichte, welche er auch gerne veröffentlichen würde. „Das soll mein nächstes Projekt werden. So ein Bändchen mit Illustrationen“, so Ottfried Fischer.