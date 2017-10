Paar hat Sex in Pizzeria - halbes Jahr Ausgangssperre

Paar hat Sex in Pizzeria - halbes Jahr Ausgangssperre

Die Pizza reichte wohl nicht aus, um ihren Hunger zu stillen... In einer britischen Pizzeria fielen Daniella Hirst (29) und Craig Smith (31) plötzlich übereinander her. Sie hatten Sex, währen ein Mitarbeiter der "Domino's"-Filiale weiter Bestellungen aufnahm und Pizzen zubereitete. Die Überwachungskamera filmte das Spektakel.

Jetzt hat ein Gericht in Scarborough über die Strafe für das Paar entschieden: 23 Wochen Ausgangssperre und 200 Stunden unbezahlte Sozialarbeit für Craig Smith zusätzlich. Während ihrers Hausarrests müssen beide jeden Tag von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens zu Hause bleiben. Und zwar in getrennten Wohnungen.

Paar hat Sex in Münchner U-Bahn - Polizeieinsatz

Das Paar darf sich nachts nicht sehen

Damit sie sich nicht doch heimlich teffen, müssen Hirst und Smith während dieser Zeit Elektronische Fußfesseln tragen, die jeden ihrer Schritte überwachen.

"Sie sind beide haarscharf an einer Gefängnisstrafe vorbeigeschrammt", so der Sitzungsleiter vor Gericht. Schließlich war Smith im Februar gerade erst auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden. Er saß 15 Monate wegen Körperverletzung. In der Pizzeria feierte er mit Hirst ausgiebig seinen Geburtstag. Vorher hatte das Paar den bereits ordentlich mit Alkohol begossen...