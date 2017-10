Paar küsst sich auf Zebrastreifen - dann ist die Frau tot!

Ein Liebespaar hat sich auf einem Zebrastreifen geküsst – kurz danach war die Frau tot!

Ein Auto soll in Frankfurt am Main in einen Kreisverkehr gefahren sein, obwohl sich auf dem Zebrastreifen noch ein Paar geküsst hat. Der Wagen fuhr frontal gegen das Paar und die 41-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und rund 400 Meter mitgeschleift.

Der 38-jährige Mann fiel bei dem Autocrash zu Boden, hat den Unfall aber überlebt. Der Autofahrer hatte zuvor Alkohol getrunken – die Staatsanwaltschaft geht deshalb von einem bedingten Tötungsvorsatz aus.

Der Mann soll sich über das küssende Paar geärgert haben – deshalb fuhr er frontal auf sie zu. Nicht klar ist, weshalb er nach dem Crash weitergefahren ist. Der Angeklagte steht derzeit vor Gericht, insgesamt sind fünf Verhandlungstage eingeplant. Das Urteil soll im November fallen.