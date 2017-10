Paar lässt eigenes Baby sterben - der Grund macht sprachlos!

Ein Paar aus Michigan hat Nachwuchs bekommen. Kurz danach war das Baby aber tot!

Das Baby starb an Gelbsucht. Weder die Mutter noch der Vater wollten das Baby behandeln lassen. "Gott macht keine Fehler", erklärt die Mutter. Einfach unfassbar!

Gelbsucht kann eigentlich schnell behandelt werden. Den Eltern wurde empfohlen, dass Baby in ein Krankenhaus zu fahren - das hat das christliche Paar jedoch strikt abgelehnt. Sie nahmen in Kauf, dass das Kind nur wenige Tage nach der Geburt stirbt. Das Paar ging davon aus, dass die Gelbsucht von Gott gewollt ist. "Sie legte es nur mit einem Strampler bekleidet in die Nähe eines offenen Fensters und hielt es mit einem Fön warm", erklärt ein Polizist, der in dem Fall ermittelt.

Zwar wollte die Großmutter das Baby in ein Krankenhaus bringen, aber das Paar hielt sie davon ab - drei Tage später stand das Herz des Kindes still. Das Paar wurde festgenommen.