Pärchen hat Sex in der U-Bahn

Eng umschlungen sitzt ein Pärchen in einer New Yorker U-Bahn. Aber nicht etwa nebeneinander, sondern aufeinander. Sie haben Sex! Ein anderer Bahn-Fahrer filmte die Liebes-Show und stellte sie ins Netz.

Making up for a huge Yankee loss #subwaycreatures Ein Beitrag geteilt von SubwayCreatures™ (@subwaycreatures) am 13. Aug 2017 um 10:09 Uhr

Außer der Hosen des Paares sieht man untenrum zwar nicht besonders viel, doch die Bewegungen sind eindeutig. Die beiden haben Spaß miteinander. Den scheinen sie auch bitter nötig zu haben.

Das Porno-Paar ist Baseball-Fan

Schaut man genau hin sieht man nämlich, dass sowohl er als auch sie ein Fan-Trikot des New Yorker Baseball-Vereins "Yankees" trägt. Diese verloren am Sonntag ein wichtiges Spiel. Was so ein echter Fan da nicht alles tut, um auf andere Gedanken zu kommen...

Drew Barrymore liebt die New Yorker U-Bahn

Besonders lustig: Die anderen Fahrgäste scheinen sich nicht für die Sex-Show zu interessieren (bis auf denjenigen, der alles filmte natürlich). Einer daddelt auf seinem Handy, ein anderer schläft sogar. Na, dann mal süße Träume.