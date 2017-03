Palina Rojinski: Erste Hochzeitsdetails!

Seit 2015 ist Palina Rojinski mit Joachim Bosse super happy. So happy, dass sie offenbar schon an den nächsten Schritt denkt! Läuten für den ProSieben-Star bald die Hochzeitsglocken?

Palina Rojinski: "Ich möchte auf jedenfall heiraten!"

In einem Interview mit "Bild" überrascht Palina Rojinksi jetzt jedenfalls mit dieser süßen Aussage: "Ich möchte auf jedenfall heiraten!" Und die 31-Jährige hat sogar schon ganz genaue Vorstellungen von ihrer Hochzeit! "Das Hochzeitsfest soll einfach ein Liebesfest sein. Nur Freunde, keine Verpflichtungen, und dass ich mich um nichts kümmern muss. Sehr bequeme Schuhe müssen es sein. Es wäre sehr schön, wenn man die Planung jemand anderem überlässt", erklärt Palina Rojinski weiter. Scheint als hätte sich die Moderatorin schon so einige Gedanken zu ihrem großen Fest gemacht. Ist das etwa ein Wink mit dem Zaunpfahl an ihren Liebsten?

Palina Rojinski und Joachim Bosse schweigen über ihr Privatleben

Über eine Verlobung von Palina Rojinski und ihrem Schatz Joachim Bosse ist bisher jedenfalls noch nicht bekannt. Denn wenn es um ihr Privatleben geht, schweigen beide. Das erste Foto als Paar postete Palina im September 2015 und auch sonst ist wenig über ihren Freund bekannt. Der 32-Jährige soll Geschäftsführer der Berliner Werbeagentur DOJO sein, die z.B. für das Modelabel "Muschi Kreuzberg" verantwortlich ist.

Sollte aber bald ein Ring an Palina Rojinskis Finger blinzeln, weiß Jaochim ja zumindest, worauf er sich freuen kann...