Panagiota Petridou: Seit 8 Tagen ungewaschen

Das klingt natürlich erstmal nicht so schön und nicht so gepflegt. Was TV-Star Panagiota Petridou mit ihren Haaren anstellt ist allerdings keineswegs eklig oder ungepflegt. Sie hat seit 8 Tagen ihre Haare nicht gewaschen und ihr geht es bestens damit.

"Die Haare 8 Tage nicht gewaschen! Wow, weder fettig noch juckt die Kopfhaut und die Frise steht von alleine. Einfach toll", schreibt sie zu einem Foto auf Facebook.

In der Tat sind viele Haar-Spezialisten und Dermatologen davon überzeugt, dass wir uns eigentlich viel zu häufig die Haare waschen.

Diverse Blogger haben schon so ihre Experimente gewagt und die Ergebnisse waren meist erstaunlich. Kaum von Shampoos entwöhnt, funktioniert es ziemlich gut, die Haare auch mal längere Zeit nicht zu waschen. Auch bei Panagiota Petridou scheint es gut zu funktionieren. Denn auf dem geposteten Foto sehen die Haare absolut gut aus und keineswegs fettig oder strähnig.