Papa von Knut: Eisbär Lars ist tot

Traurige Neuigkeiten aus der Tierwelt: Der Papa vom berühmten Berliner Eisbär Knut ist tot.

Bei dem 23-jährigen Eisbär Lars wurde Krebs diagnostiziert. Jetzt wurde der Eisbär im Zoo Aalborg eingeschläfert.

Eisbär Lars hatte Krebs

Anfang September wurde ein großer Gesundheitscheck bei dem Eisbären gemacht. Dort wurden erhöhte Leberwerte festgestellt. Nach weiteren Untersuchungen war sicher: Lars hat Krebs! Der hat bereits große Teile der Leber befallen. Um das Tier von seinem Leid zu erlösen, wurde es nun eingeschläfert.

Eisbär Lars: Sein Sohn Knut starb schon 2011

Lars wurde 1993 im Tierpark Hellabrunn in München geboren. Zwischen 1999 und 2009 lebte er im Zoo Berlin. Danach lebte er drei Jahre in Wuppertal und weitere drei in Rostock, bis er 2015 nach Aalborg zog.

2006 kam sein berühmter Sohn Knut zur Welt, der wie ein Star gefeiert wurde und sogar ein Magazin-Cover mit Hollywoodstar Leonardo Dicaprio zierte. Knut starb aber schon 2011 nach einem epileptischen Anfall.

Eisbär Lars zeugte außerdem den Rostocker Eisbären Fiete und die in Wuppertal lebende Anori.